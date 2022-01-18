Sezgin Baran Korkmaz davasında tepki çeken uygulama
İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Baran Korkmaz davasına devam edildi. Dava duruşmasında gazetecilerin alınmamasına tepki geldi.
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı 10 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.
İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukatı temsil etti.
Para aklama suçlamasıyla açılan davada, yurt dışında bulunan sanıklar hakkında adli makamlardan bilgi talebinde bulunulmasına karar verildi.
Müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya'da alınması ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yerine bilirkişi heyetinden rapor istenmesi talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, bu talepleri reddetti.
ABD'deki 3 sanık ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, bulundukları ülkelerdeki adli makamlara sorulmasına karar verdi.
Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.
HABER ALMA HAKKINA ENGEL
Öte yandan duruşmaya basının alınmaması tepki çekti. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever Öcal, bu uygulamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
"Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 sanık ABD'den elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla yargılanıyor. İlk ve bugün görülen 2. duruşmaya gazeteciler alınmadı. Davada gizlilik, kapalılık kararı yok. Bu keyfi uygulama halkın haber alma hakkını engellemektir" dedi.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu
- Ukraynalı denizci gemide asılı bulunmuştu: 13 gözaltı
- Valilikten İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Saat verdi
- Soylu'ya sert tepki
- Dream Games'in değeri 2,75 milyar dolara ulaştı
- Çağan Irmak'ın dizisine katılacak iki isim belli oldu
- AKP'li Elitaş, Binance temsilcileri ile görüşecek
- La Casa de Papel'in Güney Kore versiyonu yolda
- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 'hibrit' dönem başlıyor
- Taksiciden otobüs şoförüne 'el bombası' tehdidi