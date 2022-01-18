Sezgin Baran Korkmaz davasında tepki çeken uygulama

18 Ocak 2022 Salı, 15:19

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı 10 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ı avukatı temsil etti.

Para aklama suçlamasıyla açılan davada, yurt dışında bulunan sanıklar hakkında adli makamlardan bilgi talebinde bulunulmasına karar verildi.

Müvekkilinin ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya'da alınması ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yerine bilirkişi heyetinden rapor istenmesi talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, bu talepleri reddetti.

ABD'deki 3 sanık ve Sezgin Baran Korkmaz'ın hukuki durumlarının, bulundukları ülkelerdeki adli makamlara sorulmasına karar verdi.

Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

HABER ALMA HAKKINA ENGEL

Öte yandan duruşmaya basının alınmaması tepki çekti. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever Öcal, bu uygulamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 sanık ABD'den elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla yargılanıyor. İlk ve bugün görülen 2. duruşmaya gazeteciler alınmadı. Davada gizlilik, kapalılık kararı yok. Bu keyfi uygulama halkın haber alma hakkını engellemektir" dedi.