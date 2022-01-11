Basın Özgürlüğüne Darbe
Gazetemiz son üç günde 2. kez “cevap ve düzeltme” metni yayımlamak zorunda kalıyor.
Okuyucularımız, durumu dikkatle izliyor ve iktidarın bu yeni sansür yöntemine karşı çıkıyorlar. Ancak bu düzeltme metnini yayımlamadığımız takdirde gazetemiz ağır para cezaları ile karşı karşıya kalacaktır.
Sulh ceza mahkemelerinin verdiği bu “cevap ve düzeltme” kararları, adil yargılama hakkının sınırlarını aşmaktadır.
Sulh ceza mahkemesi, gazetemize savunma hakkı vermeden “cevap ve düzeltme” istemi ile ilgili olarak karar vermektedir.
Bugünkü cevap metni, Sayıştay raporuna dayanılarak yapılan bir habere yöneliktir. Sayıştay’ın raporu doğrultusunda yapılan haber bile “cevap ve düzeltme”ye hedef olmaktadır.
Bu durum, basın özgürlüğüne yapılan ağır bir darbedir.
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