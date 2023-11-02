Sezgin Tanrıkulu'ndan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: 'Yalnız değildir'
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Tolga Şardan gazetecidir, yalnız değildir, kendisi ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz ve yargının geldiği bu ortamı da bu durumu da teşhir etmeye devam edeceğiz” dedi.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tanrıkulu, şunları söyledi:
“HALKIN HABER ALMA HAKKINI SAVUNMUŞTUR”
"Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı. Tolga Şardan gazetecidir ve sadece gazetecilik yapmıştır. 35 yıllık meslek yaşamı gazetecilikle geçmiştir. Halkın haber alma hakkını savunmuştur, basın özgürlüğünü savunmuştur, ifade özgürlüğünü savunmuştur. Yaptığı haberler cesaretle devlet içerisindeki çeteleşmeyi ortaya koyan haberlerdi ve maalesef bugün tutuklandı. Tutuklandığı ceza yasasının maddesi, TCK'nın 217. maddesi aynen şöyle diyor: 'Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle.’ Tolga Şardan yaptığı haberler ve son haberi halk arasında hangi korkuyu, hangi paniği ve hangi endişeyi yaratmıştır? Evet bir endişe yaratmıştır, bir panik de yaratmıştır. O panik devlet içerisinde, yargı içerisinde rüşvete, yolsuzluğa bulaşanlarla ilgilidir. Onların paniği ve kendi içlerindeki çatışması maalesef bu tutuklamayı yaratmıştır, bu tutuklamayı gerekli kılmıştır. Tolga Şardan gazetecidir, yalnız değildir, kendisi ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz ve yargının geldiği bu ortamı da bu durumu da teşhir etmeye devam edeceğiz."
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