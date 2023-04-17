Show TV'den istifa eden Dilara Gönder, Meral Akşener'e sarılıp ağladı: 'Bunlar umut gözyaşları'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:26

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:27

Ünlü sunucu Dilara Gönder, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Show TV Ana Haber bülteninde Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk etmiş, yayındaki tepkisi sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

"BÖYLE ÖLÜMLÜ DERS Mİ OLUR?"

Çakır'ın depreme ilişkin yorumuna tepki gösteren Gönder, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler."

Gönder bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlatmıştı.

İSTİFA ETMİŞTİ

Gönder bu olayın sosyal medyanın gündeme oturmasının ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklayan Gönder, "Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Gönder, önceki gün ATO Congresium'da düzenlenen İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda sunucu olarak görev aldı.

AKŞENER'E SARILIP AĞLADI

Toplantıda görev alan meslektaşlarını karşısında gören Gönder gözyaşlarını tutamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener sahneye çıkarak Gönder'e sarıldı.

Gönder, özür dileyerek şöyle söyledi:

"Bunlar artık umut gözyaşları, çok teşekkür ederiz. Burada tanıdık yüzler görmek beni çok duygulandırdı."