Siirt Belediye Başkanı Alağaş'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis verildi.
DEM Partili Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’a “silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Alağaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Alağaş'ın avukatları savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçtan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değerini göz önüne alarak, sanık Alağaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi.
Etiketler: #Sofya Alağaş #Siirt Belediye Başkanı #Dem Parti
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