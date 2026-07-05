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Silivri'de 6 saat: Özgür Özel, İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüştü

Silivri'de 6 saat: Özgür Özel, İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüştü

5.07.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Silivri'de 6 saat: Özgür Özel, İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüştü

Sabah saatlerinde tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, daha sonra Silivri'ye geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, sabah saatlerinde komedyen Deniz Göktaş’ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Özel, daha sonra Silivri’ye gelerek Marmara Kapalı Cezaevi’nde bir dizi görüşme yaptı

ZİYARET 6 SAAT SÜRDÜ

Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilerle görüşen Özel, yaklaşık 6 saat sonra cezaevinden ayrıldı.

Özgür Özel, İmamoğlu’nun sanık olarak yer aldığı İBB, casusluk ve diploma davaları için yarın da Silivri’de olacak.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel

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