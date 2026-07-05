Silivri'de 6 saat: Özgür Özel, İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, sabah saatlerinde komedyen Deniz Göktaş’ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi’nde ziyaret etti.

Özel, daha sonra Silivri’ye gelerek Marmara Kapalı Cezaevi’nde bir dizi görüşme yaptı

ZİYARET 6 SAAT SÜRDÜ

Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilerle görüşen Özel, yaklaşık 6 saat sonra cezaevinden ayrıldı.

Özgür Özel, İmamoğlu’nun sanık olarak yer aldığı İBB, casusluk ve diploma davaları için yarın da Silivri’de olacak.