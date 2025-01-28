Silivri'de cezaevi çevresinde eylemlere yasak!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:45

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne 1 kilometre mesafede, 25 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri yasakladığını duyurdu. Kararın "bölgedeki güvenlik ve asayişin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde, cezaevi kampüsü tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden, bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından partililer Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi çevresinde çadır kurup nöbete başlamıştı. Polis ve Jandarma ekiplerinin topluluğu dağıtmak için yaptığı müdahale tepki toplamıştı.







