Silopi'de 'kimyasal' yürüyüşünde gözaltına alınan 50 kişi adliyede

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:02

Şırnak'în Silopi ilçesinde dün HDP öncülüğünde “Kimyasal Silah Kullanımına Karşı İnsanlık Yürüyüşü” adı altında yapılan yürüyüşe jandarma ekipleri tarafından müdahale edilmişti.

Aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 500 kişilik grubun Habur Sınır Kapısı’na yürüyüşüne yapılan müdahalede gözaltına alındı. Gözaltına alınan bugün adliyeye sevk edildi.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada da "Protesto için toplanan gruplara dağılmaları gerektiği, eylemlerinin yasal olmadığı konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen grupların dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahaleye başlanmıştır. Konu ile ilgili 50 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.