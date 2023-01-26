Sinan Ateş cinayeti dosyasında tutuklanan Tolgahan Demirbaş: 'MHP'li vekilin evinde yakalanmadım'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 22:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 22:32

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan ve daha önce MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un yanında gözaltına alındığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş’ın ifadesinde özellikle bu iddiaları yalanladığı ortaya çıktı.

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, MHP ile bağlantısı olmadığını iddia eden Demirbaş, “Sosyal medyada ve bazı görsel medyada iddia edildiği gibi bir milletvekilinin evinde yakalanmadım” dedi. Soruşturmada tutuklanan diğer isim olan ve MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin özel kalemi olduğu belirtilen Emre Yüksel de MHP ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek, “Kimsenin özle kalem müdürlüğünü yapmadım” dedi. Öte yandan Demirbaş ve Yüksel’in, firari tetikçi Eray Özyağcı’nın götürüldüğü ilk adresin tespit edilmesi sonrasında yeniden gözaltına alınıp tutuklandığı anlaşıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ GÖZALTI

Doç. Dr Sinan Ateş’in 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınarak serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu üç kişi dün gözaltına alınmıştı. Demirbaş ile daha önce MHP Genel Başkan Yardımcılarından birinin özel kalemi olduğu iddia edilen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, sorgularının ardından tutuklanmıştı. Gözaltına alınan diğer isim olan avukat Serdar Öktem’in emniyet sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

“MHP BAĞLANTIMIZ YOK”

Tutuklanan Demirbaş ve Yüksel’in ifadeleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre her iki isim de MHP ile hiçbir bağlantılarının olmadığını öne sürdü. Edinilen bilgiye göre Demirbaş ifadesinin bir aşamasında kendiliğinden söz alarak, “Ben MHP üyesi değilim. Bu süre zarfında sosyal medyada ve bazı görsel medyada iddia edildiği gibi bir milletvekilinin evinde yakalanmadım. Sinan Ateş cinayeti ile bir ilgim bulunmamaktadır. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Emre Yüksel’in de suçlamaları reddederek, “Kimsenin özel kalem müdürlüğünü yapmadığını” söylediği kaydedildi.

Öte yandan, Demirbaş ve Yüksel’in, firari tetikçi Eray Özyağcı’nın götürüldüğü ilk adresin tespit edilmesi sonrasında yeniden gözaltına alınmasına karar verildiği öğrenildi. Tetikçi Özyağcı’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.