Meclis’te Sinan Ateş tartışması! CHP’li Tanal’dan Olcay Kılavuz çağrısı: “Derhal tutuklanmalı”

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:24

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Cinayet sonrası tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı zaman zaman kullandığı eve aldığı ve polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, soruşturmanın “şüphelileri” arasına girdi.

"CİNAYETE YARDIM SUÇLAMASI"

Ankara Başsavcılığı, Kılavuz’u “şüpheli” sıfatıyla soruşturmaya dahil etti. Kılavuz’un ismi 14 Mayıs seçimlerinden yaklaşık 1 ay önce, “cinayete yardım” suçlamasıyla dosyaya kaydedilirken, o tarihte milletvekili olması nedeniyle dosyası ana dosyadan ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildi. Dokunulmazlığının kalkması nedeniyle Kılavuz hakkındaki dosyanın, ana dosyaya yeniden eklenmesi bekleniyor.

Öte yandan cinayette tetikçiyi kaçırdığı öne sürülen şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınması tutanaklarda yer almamıştı.

"DERHAL TUTUKLANMALI"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'te konuya ilişkin yaptığı açıklamada Olcay Kılavuz'un tutuklanması için çağrıda bulundu.

Tanal, şunları söyledi:

Bir çek davası dahi bu kadar uzun sürmez. Hiçbir cinayet davası bu kadar uzun sürmedi. Savcılar görevden alındı, o savcıların bazılarının MHP milletvekilleriyle fotoğrafı çıktı. Bu bir siyasi cinayettir. AKP ve MHP bu olayın üzerine gitmezse demek ki ipin ucu AKP ve MHP'ye ulaşmış olacak.

Bu kirli bağırsakların temizlenmesi lazım, böyle olmaz. İçişleri Bakanını kutluyorum, göreve geldiği bu dönemde 39 tane mafya yapılandırmasını üzerine gitti. Şu an bir MHP milletvekili soruşturmaya dahil oldu. Bence derhal tutuklanmalı soruşturmanın selameti için. Suçta ve cezada eşitlik ilkesi nedeniyle tutuklanmalıdır."