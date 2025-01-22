Sinan Ateş cinayetine ilişkin ikinci soruşturmada takipsizlik! Ayşe Ateş, Erdoğan'a seslendi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:38

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:49

Ayşe Ateş, Ankara'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden eşi Sinan Ateş'le ilgili yürütülen ikinci soruşturmada tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

Ayşe Ateş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı" denildi.

ERDOĞAN'A SESLENDİ: TAHSİS ETTİĞİNİZ KORUMALARIN ANLAMI KALMADI

"Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü" diye tepki gösteremn Ayşe Ateş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’m bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş’i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş’e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz."