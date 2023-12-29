Sinan Ateş cinayetinin 1. yılı... Adresi Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın istediği ortaya çıktı, MHP 'operasyon' dedi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:05

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:13

Ülkü Ocakları'nın önceki genel başkanı Sinan Ateş'i hedef alan suikastte tetikçiyi kaçırma iddiasıyla suçlanan Tolgahan Demirbaş'ın telefonundan kurtarılan veriler, soruşturma dosyasına dahil edildi. Olayla ilgili bilirkişi raporunda Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın istediği ortaya çıktı.

Cinayette Ülkü Ocakları'nda yönetici olarak bulunan isimlerin izini açıkça ortaya koyan yazışmalar ve verilerin ardından MHP'den bir "açıklama" geldi.

Açıklamayı yapan isim ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter oldu. Yönter, sosyal medya ağı X'teki hesabı üzerinden kendi fotoğrafını paylaşarak yaptığı kısa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artan hızla, azgın nefretle, yaygın şiddetle iftira atıyorlar…Kripto FETÖ’cüler, oncu buncular, Türk düşmanları, hayali iddia üreten namertler, çevremize sızan ajan provokatörler bir olmuş, işbirliği yapmış MHP’ye ve Ülkü Ocakları’na operasyon çekmenin hevesindeler! Ey esfele safilinler, eğer size boyun eğersek, göz yumarsak, suspus bakanlardan olursak hayat bize haram olsun! Allah bes, baki heves…"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in soruşturmanın koordinatör ismi Ankara Başsavcı Vekili Ahmet Altun ile görüştüğü ve suikastle ilgili bazı şüphelilerin tahliyesi karşılığında Yargıtay üyeliği teklif ettiği öne sürülmüştü.

İşte Yönter'in o paylaşımı: