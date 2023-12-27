Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çağrı: ‘Tam bir yıldır vurulduğu yerde yatıyor’

Yayınlanma: 27.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 27.12.2023 - 11:27

Ankara Çukurambar'da 29 Aralık 2022'de pusu kurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, aradan bir yıl geçmesine rağmen hala iddianamenin bile hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Ateş, 29 Aralık'ta eşinin öldürüldüğü yerde yapılacak basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

“Neredeyse bir yıl oldu. Bu, benim için Sinan’sız, çocuklarım için babasız geçecek bir hayatın ilk yılıydı. Zaman olduğundan daha yavaş aktı. Gece, gündüzden hep daha uzun sürdü. Bu durumdan ay utandı, yıldızlar utandı, güneş utandı Bir tek, acımızın üstünde tepinenler utanmadı. Geride kalan zamanda kâh acıyla yüzleştik kâh hasretle dertleştik kâh ümitle bekleştik. Fakat ne acımız dindi ne hasretimiz bitti ne de ümitlerimiz gerçekleşti. Ruhumuz serin bir gün görmedi, huzurlu bir an geçirmedi.

“DÜŞMAN VİCDANSIZ”

En aydınlık günlerde bile karanlığın gölgesi, sokakları bize dar etti. Çocuklarım arkadaşlarıyla neşe içinde oyun oynamayı unuttu. Ben huzur içinde başımı yastığa koyup uyumayı unuttum. Önce canımızdan bir parça koparılıp çıkarıldı. Sonra en tabii haklarımız elimizden alındı. Bize gülmek yok, bize yemek içmek yok, bize gönlünce sokaklarda yürümek yok. Artık, akşamları dayanabileceğimiz o omuz yok. Artık, devletimizden başka güvenebileceğimiz bir omuz yok. Gözümüzün gördüğü, elimizin uzandığı, kulağımızın duyduğu hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Mertçe dövüşe her zaman varız. Fakat düşman pusuda, düşman namert, düşman vicdansız.

“NE ZAMAN ADALET TECELLİ EDER İŞTE O ZAMAN…”

Sinan, tam bir yıldır vurulduğu yerde yatıyor. Ne zaman ki adalet tecelli eder, bütün failler yakalanıp hak ettiği cezayı alır, işte o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar, ruhumuz bir nebze olsun huzur bulur ve sokaklarımız aydınlanır. Bu kapsamda Sinan’ın sevenlerini ve bütün basın mensuplarını 29 Aralık 2023 tarihinde Sinan’ın hain bir pusuda Hakk’a yürüdüğü yerde Cuma namazına müteakip yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyorum. Adaletle kalın."