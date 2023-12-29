Sinan Ateş cinayetinin bilirkişi raporu ortaya çıktı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 09:01

Güncelleme: 29.12.2023 - 09:01

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda, Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın istediği ortaya çıktı.

Eski MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ın sildiği, ancak özel bir program sayesinde verileri kurtarılan telefondan, Ateş suikastının aylar önce planlandığını ortaya koyan bilgiler çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, raporda, cinayetten sonra tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırdığı iddia edilen Eski MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanıp serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş’ın temizlediği cep telefonundan özel bir program sayesinde kurtarılan veriler yer aldı.

Raporda, özellikle eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un Ankara’da kullandığı evde yakalandığı ortaya çıkan Tolgahan Demirbaş’a ait yazışmalar dikkat çekti.

“ATEŞ'İN İPİNİ ÇEKMİŞLER"

Haberde verilerin, Ateş’in öldürülmesinden dokuz ay öncesinden başlanarak takip edildiğini ortaya koydu.

Raporda yer alan yazışmalardan birinde, Demirbaş'ın soruşturma kapsamında tutuklanan cinayet büroda görevli Komiser M.E.A.’ya, 10 Mart 2022’de “Amirim bizim GB (Genel Başkan) istedi de, 0505 …. telefon numarası, adres lazım bize sana zahmet olmazsa” şeklinde mesaj gönderdiği, M.E.A'nın da numarayı sistemden sorguladıktan sonra, Sinan Ateş’i kastederek, “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara” yanıtını verdiği, Demirbaş’ın “Aynen reis, onun ipini çekmişler” yanıtını verdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, bu yazışmadan yaklaşık 1,5 saat sonra Demirbaş’ın telefonunun “notlar” bölümüne Ateş’in adresini kaydettiğine dikkat çekildi.

Sinan Ateş’in, kendisinden sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı’na getirilen Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla takibe alındığını gösteren bilgilerin yer aldığı belirtilen bilirkişi raporundaki yazışmalara göre; Demirbaş, eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu’dan gelen Ateş’in konum bilgilerini Yıldırım’a “Araştırmalarım devam ediyor efendim, az önce böyle bilgi aldım, arz ederim” diyerek ilettiği kaydedildi.

Ateş’in, İstanbul Ataşehir’de olduğuna dair anlık konum bilgisini ileten Çağlar Zorlu'nun, birkaç gün sonra Demirbaş’a “İstanbul’daki adreste bulamadılar mı?” sorusunu yönelttiği, Demirbaş'ın da “Olumsuz abi, yer uygun değildi” yanıtını verdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda bu konuşma için, “Ateş’e bu tarihte İstanbul ilinde eylem yapılacağı, ancak yerin uygun olmadığı anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

YILDIRIM VE ŞANLI "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA DOSYADA

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’dan sonra, geçen Mayıs ayında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’yı da dosyaya "şüpheli" olarak kaydettiği öğrenildi.

İki isim hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konduğu da bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.