Sırrı Süreyya Önder TBMM'de oturumu yönetirken rahatsızlandı

TBMM Başkanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in devam eden tedavisi nedeniyle istirahahat ihtiyacı olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 15:44
Abone Ol google-news

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Genel Kurul'daki oturumu yönetirken rahatsızlandı. Oturuma ara verildi.

Önder'le ilgili gelişmeyi daha sonra TBMM Başkanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu hafta nöbetçi grup başkanvekilimiz. Ancak devam eden tedavisi nedeniyle biraz istirahat ihtiyacı oldu. O nedenle kendisinin yerine Meclis yönetimini ben deruhte edeceğim. Sayın başkanımıza buradan acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Sıhhati gayet iyidir. Sadece bir istirahat ihtiyacı hasıl olmuştur."


Sırrı Süreyya Önder haberleri Bekir Bozdağ haberleri HDP haberleri

İlgili Haberler

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
Meclis’te ‘Süryanice’ gerginliği: Sırrı Süreyya Önder’den sert çıkış!

Meclis’te ‘Süryanice’ gerginliği: Sırrı Süreyya Önder’den sert çıkış!
Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?

Görüşmeler tartışmayla başladı, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Niye oradan öyle konuşuyorsunuz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!

Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!
‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!

‘Evde paketleme işi’ vaadiyle insanları dolandırıyorlardı…19 kişi gözaltına alındı!
KKM'de yedi ay sonra ilk!

KKM'de yedi ay sonra ilk!
Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Son Dakika... Hezimet sonrası ilk grup toplantısı: Erdoğan yenilginin sebebini buldu!

Son Dakika... Hezimet sonrası ilk grup toplantısı: Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor

Oscar ödüllü 21 filmin yapımcısı faaliyetlerini durduruyor
Son Dakika... Hezimet sonrası ilk grup toplantısı: Erdoğan yenilginin sebebini buldu!

Son Dakika... Hezimet sonrası ilk grup toplantısı: Erdoğan yenilginin sebebini buldu!
YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…

YSK Başkanı Ahmet Yener’den ‘Hatay’ ve ‘Ordu’ açıklaması: Bugün görüşülür…