Sırrı Süreyya Önder'den 'Kobani davası' yorumu: 'AKP'nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir'

Meclis Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder Kobani davalarının açıklandığı sırada meclise seslendi Önder, "Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum" sözleri ile konuşmasına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:43
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Kobani davasında görülen kararlar bugün açıklandı.

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nda mahkeme, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıl hapis cezası verildi. Selahattin Demirtaş hakkında ise 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

"AKP'NİN ÖN İDDİANAMESİDİR"

Mahkeme heyetinin kararı okuduğu esnada meclis kürsüsünde konuşan Sırrı Süreyya Önder 'çözüm sürecini' anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum öncelikle. Kobani davasında yağdırılan cezalar. Bu cezalara muhattap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir.

Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AKP cenabı farkına varmadı ama gün begün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AKP'nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir. Cezanın konusu yapılmıştır."

Sırrı Süreyya Önder konuşmasının ardından birleşimi kapattı.


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