Şişli adayı Şahan 147 projesini tanıttı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Resul Emrah Şahan, “Şişli rezerv alan yasasıyla daha fazla betona hapsolmayacak. Onlar Şişli’ye bakarken rant görebilir, biz vatan toprağı görüyoruz. Beş yılda, kentimizi daha dayanıklı hale getirmek kırmızı çizgim. 25 mahallemize özel kentsel dönüşüm programı geliştireceğiz. Afet yönetim merkezini ilçemize kazandıracağız. Deprem duyarlı parklar yapacağız” dedi.

Derin yoksullukla mücadele edeceklerini de belirten Şahan, “Doğum öncesi ve sonrası hizmetler vereceğiz. En az 1 yaşa kadar çocuk gelişimi konusunda danışmanlık hizmeti vereceğiz. SMA başta olmak üzere ücretsiz doğum öncesi testleri uygulayacağız. 10 bin kişiye istihdam sunacağız. 15 bin gencimizi kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz olarak buluşturacağız. Öğrencilerin belli restoranlardan ücretsiz yemek yemesini sağlayacağız” diye konuştu.

