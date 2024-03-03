Şişli adayı Şahan 147 projesini tanıttı
CHP’nin Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, dün “Şişli’nin Gelecek İçin Bir Planı Var” sloganıyla 147 projesini tanıttı.
Resul Emrah Şahan, “Şişli rezerv alan yasasıyla daha fazla betona hapsolmayacak. Onlar Şişli’ye bakarken rant görebilir, biz vatan toprağı görüyoruz. Beş yılda, kentimizi daha dayanıklı hale getirmek kırmızı çizgim. 25 mahallemize özel kentsel dönüşüm programı geliştireceğiz. Afet yönetim merkezini ilçemize kazandıracağız. Deprem duyarlı parklar yapacağız” dedi.
Derin yoksullukla
mücadele edeceklerini de
belirten Şahan, “Doğum
öncesi ve sonrası hizmetler
vereceğiz. En az 1 yaşa
kadar çocuk gelişimi
konusunda danışmanlık
hizmeti vereceğiz. SMA
başta olmak üzere ücretsiz
doğum öncesi testleri
uygulayacağız. 10 bin kişiye
istihdam sunacağız. 15
bin gencimizi kültür sanat
etkinlikleriyle ücretsiz
olarak buluşturacağız.
Öğrencilerin belli
restoranlardan ücretsiz
yemek yemesini
sağlayacağız” diye konuştu.
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