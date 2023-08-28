Şişli, Büyük Zafer'i coşkuyla kutlayacak

Şişli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenecek fener alayının ardından 30 Ağustos coşkusu, Maçka Demokrasi Parkı’nda Oğuzhan Koç konseriyle devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:49
Şişli, Büyük Zafer'i coşkuyla kutlayacak
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Şişli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünü milli mücadele ruhuna yaraşır bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

30 Ağustos Çarşamba günü kutlamalarının buluşma adresi, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Halaskargazi Caddesi’ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi’nin önü olacak. Saat 20.00’de Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de eşlik edeceği 30 Ağustos Korteji, meşaleler ve bayraklar eşliğinde Maçka Demokrasi Parkı’na kadar devam edecek.

30 Ağustos coşkusu Oğuzhan Koç’un Maçka Demokrasi Parkı’nda saat 21.00’de vereceği konser ile devam edecek.


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30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos Muammer Keskin

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