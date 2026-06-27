Şişli'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokulları AKP'ye açtı!

İstanbul Şişli'de iki ilkokul binasının AKP'nin üye buluşma programı için kullanıldığı ortaya çıktı. Kamuya ait eğitim alanlarının iktidar partisinin faaliyetlerine açılmasının bu yeni örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal'dan sert tepki geldi.

Kartal, AKP Şişli İlçe Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı tarafından fotoğrafları paylaşılan programla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, göreve gelir gelmez Okul Temizlik Şefliğini kurmuştu. Çocuklarımız daha sağlıklı koşullarda eğitim görsün diye okullara temizlik desteği vermek istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü buna izin vermedi.

Ama belli ki iş iktidar partisinin siyasi propagandasına gelince aynı hassasiyet ortadan kalkmış. İlçemizde Halide Edip Adıvar İlkokulu ve Kuvayı Milliye İlkokulu’nda siyasi parti toplantıları düzenlenmiş. Bu kabul edilemez."

"OKULLAR ÇOCUKLARINDIR"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın konuyla ilgili mevzuatını hatırlatıp "Okullar; eğitim, öğretim, kültür ve spor faaliyetleri içindir. Siyasi partilerin toplantı, tanıtım ve propaganda faaliyetlerine tahsis edilemez. Tek istisna, seçim dönemlerinde YSK kararıyla okulların sandık alanı olarak kullanılmasıdır. Bu da bir parti faaliyeti değil, devletin yürüttüğü resmi seçim sürecidir" diyen Kartal, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Başkanımız Resul Emrah Şahan’ın çocuklara yönelik hizmetini engelleyen anlayışın, siyasi propaganda karşısında hukuku askıya alması çifte standarttır. Kurallar herkese eşit uygulanmalıdır. Okullar çocuklarındır. Devlet kurumları da hiçbir siyasi parti için değil, millet adına ve hukuk içinde hareket etmek zorundadır."