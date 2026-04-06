CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'tan 'kayyım' tepkisi: 'Parti devleti operasyonu'

6.04.2026 16:59:00
ANKA
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tutuklanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın görevlendirilmesine tepki göstererek, "Bursa Valiliği'nin bugün yaptığı Başkan Vekili ataması bu operasyonun parti devleti operasyonu olduğunu gözler önüne seriyor. Kanunlar açık kanunlar net: Bursa Büyükşehir Belediyesine kayyum atanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş tutuklanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın görevlendirilmesine tepki gösterdi. 

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa'da kayyum ataması kabul edilemez. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in hukuksuzca tutuklanmasının ardından Bursa Valiliği'nin bugün yaptığı Başkanvekili ataması bu operasyonun parti devleti operasyonu olduğunu gözler önüne seriyor. Kanunlar açık kanunlar net: Bursa Büyükşehir Belediyesine kayyum atanamaz."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine Başkan Vekili seçimi için 9 Nisan’da toplanacak.

