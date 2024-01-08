Şişli'de hareketli anlar: 'Omuz attı' diyerek silahına sarıldı

Şişli'de bir kişi, sokakta yürürken karşılaştığı gruptan bir kişiye kendisine omuz attığı iddiasıyla silahını doğrulttu. Güçlükle engellenen şahıs gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:59
Şişli'de hareketli anlar: 'Omuz attı' diyerek silahına sarıldı
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Olay dün öğlen saatlerinde Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yürüyen bir şahıs, karşı yönde yürüyen gruptaki bir kişinin yanından geçtiği sırada "kendisine omuz attığı" iddiasıyla silah doğrulttu.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen saldırgan, gruptaki diğer kişilerin ve olayı gören bir polisin müdahalesiyle engellendi.

Polisin silahına el koyduğu şahıs gözaltına alındı.    


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