Siyasal İletişim Uzmanı Suat Özçelebi Cumhuriyet TV'de anlattı: İnce'nin oyları kime gidecek?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:15

Güncelleme: 11.05.2023 - 18:13

Memleket Partisi Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan İnce, şu cümlelerle adaylık yarışını bıraktığını duyurdu:

"'Saray'dan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum."

Ancak İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklarken Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı'nın adaylarına ilişkin bir destek mesajı vermemesi dikkat çekti.

"SORUMLULUK ALMAK İSTEMEDİ"

İnce'nin adaylığını neden geri çektiğine dair tahminde bulunan Özçelebi, "Sayın İnce, açıklamasında, seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olmak istemediğine vurgu yaptı. Bu asıl gerekçe gibi değil. Bence asıl gerekçe, son yapılan kamuoyu araştırmalarını görüp kendi merkez yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla dün akşam değerlendirdikten sonra çekilme kararı aldıklarını düşünüyorum. Çünkü İnce'nin oyları 1-2 puan kadar gerilemişti. Yüzde 15'ler, ikinci turda yüzde 60'lar gibi hedefleri yakalayamayacağı ortaya çıkmıştı. Bunun sorumluluğunu almama ve Sinan Oğan'ın gerisinde kalarak seçimleri sonuncu bitirmemek için bu kararı aldığını düşünüyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU DAHA RAHAT...

Bu hamlenin üç gün sonra yapılacak seçimlere de büyük etki edeceğini belirten Özçelebi, "İkinci tura seçimin kalması olasılığını çok güçlendiren bir opsiyondu Sayın İnce'nin adaylığı. Adaylıktan çekilmesi, Kılıçdaroğlu'nun çok daha rahat şekilde ilk turda kazanabileceğine dair görüşleri güçlendirdi. Benim de kanaatim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 50'yi aşmaya yaklaştığı yönünde" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NA YARASIN DİYE DEĞİL"

Suat Özçelebi, Muharrem İnce'nin seçmen tabanına yakın olabilecek bir adayın lehinde çekilmemesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Genellikle bu tür çekilmelerde aday, kendi seçmen grubunun da yakın olduğu bir diğer adayın lehine çekilir. Bırakın böyle bir desteği tam tersine Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği ve kaybettiğinde ortaya çıkacak durumdan da kendisinin sorumlu tutulmaması yönünde bir beyanda bulundu. Bu gösteriyor ki İnce'nin çekilme arzusu, Millet İttifakı'nın lehine davranma kastıyla yapılmış değil. Seçmenlerini bu anlamda negatif etkilediğini düşünüyorum ancak seçmen grubu ihanete uğramış gibi bir duygu içinde hareket edecektir. Seçmenlerin bir kısmı çekilmeye zorlandığını düşünerek protesto oyu kullanabilir ancak büyük bir kısmı, yaptığımız araştırmalarda özellikle ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylüyordu. Sayın İnce'nin seçmeninin en az yarısının Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğini küçük bir kısmının da Sinan Oğan'a kayabileceğini göz ardı etmemek gerekir."

OĞAN İÇİN FIRSAT

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekilebileceğine yönelik iddiaları yorumlayan Özçelebi, "Sayın Oğan'ın çekilme olasılığı yok. Yarış kendisi açısından güçlü bir seçeneğe, hatta kendisini üçüncü yol gibi gösterme şansına dönüştü. Biliyorsunuz bu söylemi Muharrem İnce yapıyordu. Sayın Oğan'ın bunu bir fırsat olarak görebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı ve Muharrem İnce'nin anlaşması olasılığını değerlendiren Özçelebi, "Bu tür tartışmaların Sayın İnce'nin üzerinden değil, son üç günde seçmen tabanının gözetilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Seçimin sloganı haline dönüşmüş 'Birleşe birleşe kazanacağız' şeklinde mesajlara dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ve benzeri tartışmalar başka seçenekleri besler ve seçmeni sandıktan uzak tutar. İnce ve seçmenleri ayrıştırmayacak bir dil seçilmesi lazım" önerilerinde bulundu.