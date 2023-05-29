Siyaset bilimciler seçim sonuçlarını değerlendirdi: Geç hamle yaptılar

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlandı. İlk turda yüzde 5.1 oy alan ve ikinci turda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın aksine Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklaması yapan Sinan Oğan’ın oylarının hangi adaya gittiği tartışılırken Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun anlaşmasının HDP seçmeni üzerindeki etkisi de gündem maddesi oldu.

Siyaset bilimci Tanju Tosun, “Oğan seçmeni seçim öncesinde yapılan araştırmalarda öncelikli olarak Kemal Bey’e yöneliyordu. Ancak neredeyse eşit dağılmış görünüyor. Oğan’ın oyları kuvvetle muhtemel eşite yakın dağılmış” dedi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu seçmeninin anlaşmasının Doğu ve Güneydoğu’daki HDP seçmeninde olumsuz etki yarattığı görüşünü dile getiren Tosun, “HDP seçmeni açısından Özdağ’ın Kemal Bey’e destek vermesinin bir miktar olumsuz etkilediği izlenimi elde ettim” diye konuştu.

(Tanju Tosun)

"NASILSA KAZANACAĞIZ!"

Yurtiçi seçime katılım oranının yüzde 3’ten fazla düşmesine de değinen Tosun, “14 Mayıs’ta yüksek katılım gerçekleşti. Ancak şimdi katılımın düştüğünü görüyoruz. İki nedeni olabilir. ‘Nasıl olsa kazanamayacağız’ düşüncesiyle sandığa gitmeyen, ilk turda Kemal Bey’e oy veren seçmen olabilir. Aynı şekilde Erdoğan’a ilk turda oy verip “Nasılsa kazanacağız” şeklindeki bir düşünceyle sandığa gitmeyen seçmen olabilir” dedi. Oğan kitlesinin sandığa gidip gitmeme konusunun sandık bazında yapılacak incelemeler sonucu netleşebileceğini aktaran Tosun, “Mikro bazda değerlendirme yapmadan katılmama durumunu Oğan seçmeni açısından anlamak zor. İlk sonuçlar ile bu durumda gözlem yapmak zor” ifadelerini kullandı.

"RAKAM ARTTI"

Siyaset bilimci Dr. Çağlar Ezikoğlu ise “28 Mayıs seçimlerinin kaderini Erdoğan’ın iki hafta içerisinde yaptığı zamanında hamleler ve Kılıçdaroğlu’nun oldukça geç kalan hamleleri belirledi. 14 Mayıs seçimleri ile kıyasladığımızda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, sayısal olarak oylarını yaklaşık olarak 500-600 bin civarında artırdı” dedi.

(Çağlar Ezikoğlu)

Erdoğan’ın, ilk günlerde Oğan ile ittifak düşünmediğini ancak radikal değişiklik ile Oğan’la anlaştığını söyleyen Ezikoğlu, “Erdoğan’ın bu hamlesinin arka planında, özellikle Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi seçmeninin olası sandığa gitmeme durumuna yönelik bir önlem söz konusuydu. Aynı zamanda Özdağ ile görüşme ve pazarlık kapısını kapatarak Kılıçdaroğlu’nun Güneydoğu’da alacağı oyları HDP seçmenin olası boykotuyla kısmen düşürmeyi hedefledi” diye konuştu.

Ezikoğlu, kesin olmayan ilk sonuçlara göre bu taktiğin başarılı olduğunu kaydederek “Güneydoğu’da Oğan’ın özellikle polis-asker ve diğer kamu görevlilerinden almış olduğu sembolik oylar Erdoğan’a kayarken katılım oranının yaklaşık olarak yüzde 10-15’lik düşüşü görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun bu oy kayıplarını Özdağ ile yapılan ittifakla giderdiği gözükse de bu kazanım, sürenin kısıtlı olmasından ötürü yeterli olmadı” değerlendirmesinde bulundu.