Bayram öncesi dikkat! Sahte baklavayı anlamanın yolları

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:13

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:13

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklava, ne yazık ki her zaman gerçek malzemelerle üretilmiyor. Sahte veya düşük kaliteli baklavalar, sağlığınızı riske atarken paranızın boşa gitmesine de neden olabilir. Peki, sahte baklavayı anlamanın yolları nelerdir? İşte bayram öncesi baklava alırken dikkat etmeniz gerekenler!

1. ŞERBETİ BAL GİBİ YAPIŞKAN MI?

Gerçek baklava, hafif ve akışkan bir şerbet içerir. Eğer baklavanın şerbeti yoğun, yapışkan ve bal kıvamındaysa, glikoz şurubu kullanılmış olabilir. Glikozlu baklava ağızda tatlı bir yanma hissi bırakır.

2. RENGİ FAZLA SARIYSA DİKKAT!

Hakiki tereyağıyla yapılan baklava, altın sarısı ve doğal bir parlaklığa sahiptir. Ancak aşırı parlak ve koyu sarı baklavalar, sahte veya boyalı yağlarla yapılmış olabilir.

3. KATMANLARI SAYIN

Gerçek bir baklava ince ince açılmış yufkalardan oluşur. Eğer katmanlar kalın ve az ise, hamurun kalitesiz olduğunu gösterir. Gerçek baklava, çatalı batırdığınızda kat kat açılır ve dağılmaz.

4. AĞIZDA DAĞILIYOR MU?

Kaliteli baklava, ısırdığınız anda çıtır bir ses çıkarır ve ağızda dağılır. Eğer baklava sakız gibi uzuyorsa veya dişinize yapışıyorsa, hamurunda nişasta oranı fazla olabilir.

5. FİYATINA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

Gerçek bir baklavada kaliteli tereyağı, bol fıstık veya ceviz kullanılır. Eğer bir baklava normal fiyatın çok altındaysa, içindeki malzemelerden çalındığını ve kalitesiz ürünler kullanıldığını düşünebilirsiniz.