Skandal görüntüler ortaya çıktı: çArşı iddianamesinin savcısı, sahte MİT'çi ve sahte polisle 'baskın' yaptı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:26

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:27

çArşı iddianamesini hazırlayan savcı Adem Meral’in, kendisini MİT görevlisi ve polis olarak tanıtan iki kişi ile beraber 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu öne sürülen bir patrondan para tahsil etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Meral ve yanındaki iki kişinin çakarlı araçla gittikleri işyerine ait kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 24 Şubat tarihinde 112 çağrı merkezine bir ihbar düştü. Arayan Alkar Plaza isimli şirketin avukatıydı.

Geçen günlerde müvekkilinin ofisine biri Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, biri cumhuriyet savcısı ve biri ise polis olmak üzere 3 kişinin geldiğini, müvekkilinin o gün deprem bölgesinde olması nedeniyle o şahıslarla telefonla görüşerek, “Firmama neden geldiniz?” diye sorduğunu, bu şahısların ise “Buraya gelin sizinle görüşeceğiz” şeklinde yanıt verdiğini, bu şahısların işyeri çalışanlarına ise 10 milyon TL alacak konusu olduğunu söylediklerini aktardı.

MİT görevlisi olarak kendini tanıtan kişinin bugün telefonla aradığını ve “öğleden sonra tahsilata geleceğini” söyleyen avukat polis ekibi talep etti.

İhbarını ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli polisler söz konusu işyerine giderek inceleme yaptı. 11 Şubat tarihinde çArşı iddianamesini hazırlayan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Adem Meral ve yanında bulunan biri kadın iki kişinin araçlarıyla Alkar Plaza’ya gittikleri tespit etti.

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI

İşyerine girdikten sonra işyeri sahibinin nerede olduğunu sordular. Bu esnada Adem Meral kendisinin savcı olduğunu belirtti. Yanındaki kadın ise polis kimliği gösterdi. Diğer erkek şahıs ise kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı.

İşyerinin sahibinin şehir dışında olduğunun öğrenilmesi üzerine sözde MİT görevlisi olan şahıs, “işyerinin sahibinden 10 milyon TL alacakları” olduğunu söyledi.

İddiaya göre bununla da yetinmeyen sahte MİT görevlisi ve sahte polis iş yerinde bulunan çalışanların üzerlerini aradı.

Emniyet'in incelemesi sonucu kendini polis olarak tanıtan kadının Arzu S., MİT görevlisi olarak tanıtan şahsın Anar K. olduğu tespit edildi. Evlerine operasyon düzenlenen bu şahıslar gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arzu S. ifadesinde, Muharrem K. isimli bir şahıstan bahsederek, “Bu şahıs ‘Alkar Plaza’nın sahibinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu, para kaynağı olduğunu, 62 adet şirket yönettiğini söyledi" dedi. Kendileriyle beraber işin içinde olan diğer şahısların isimlerini verdiler.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin usulsüz olarak kamu görevini üstlendikleri, işyerinin girilemez olan bölümü mutfağa girdikleri işyeri dokunulmazlığını ihlal ettikleri, kendilerini polis ve MİT olarak tanıtarak aldatıcılık etkisi kullanarak menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatıldı.

İşyeri sahibin ve çalışanlarının aralarında olduğu 4 kişi iddianamede müşteki olarak yer alırken 4 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin, “Kamu görevini usulsüz üstlenme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık, haksız arama” suçlarından cezalandırılması istendi. Savcı Adem Meral’in dosyası ise ayrıldı.

"MUTFAK BÖLÜMÜNE ÇAĞIRIP KIZDIM"

Halktv.com.tr’ye konuşan Adem Meral kendisine karşı bir kumpas kurulduğunu belirterek bazı bilgilerin devlet sırrı olması nedeniyle paylaşamayacağını öne sürdü.

Meral, “İşyeri sahibine devleti ilgilendiren önemli bir konuyla ilgili bilgi almak için mesaj attım. Ancak onun gelmemesi üzerine işyerine gittim. Orada şüphelilerden Anar saçma sapan şeyler konuşunca ben onu mutfak bölümüne çağırıp kızdım” dedi.