Tarihi Maraş Çarşısı nerede? Tarihi Maraş Çarşısı ne zaman yapıldı?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:19

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:19

Kahramanmaraş merkezli depremler, taş ve ahşaptan yapılan yaklaşık 500 yıllık Maraş Kapalı Çarşısı'na da zarar verdi. Sarsıntılardan dolayı bazı dükkanlarda çatlaklar oluştu, tarihi çarşı çevresinde bulunan taş ve ahşap iş yerleri yıkıldı. Çevresinde dar sokaklarda bulunan tarihi dükkanlar, müze ve konakların yanı sıra geçen yıllarda restore edilerek pansiyon ve kafeye dönüştürülen yapılar depremde hasar gördü. Tarihi Maraş Çarşısı'yla ilgili ayrıntılar merak edildi. İşte ayrıntılar...

TARİHİ MARAŞ ÇARŞISI NEREDE?

Tarihi Maraş Çarşısı, Kahramanmaraş'ın Merkez ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde bulunmaktadır.

TARİHİ MARAŞ ÇARŞISI NE ZAMAN YAPILDI?

9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan tarihi Maraş Çarşısı, Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle Bey tarafından 1500'lü yıllarda inşa ettirildi.