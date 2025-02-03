Sokak röportajı sonrası "cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan yurttaştan haber var!

Sokak röportajında kullandığı ifadeler üzerine Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Nermin K.'nin durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sokak röportajı sonrası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:40

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalına röportaj veren Nermin K. (76) isimli yurttaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

Yaklaşık 1 haftadır tutukluluğu devam eden Nermin K.'nin durumuyla ilgili olarak 'Sokak Kedisi' kanalının X hesabından bir açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  

"Nermin annemiz, 76 yaşında ve tam 8 gündür tutuklu. Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hukuki destek sağlamak adına tüm süreci en başından itibaren yakından takip etti. Bakırköy Kadın Cezaevi’ne Nermin annemizi ziyarete giden avukatlar, kendisinden ilk haberi getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nermin annemiz, hiçbir suç işlemediğini, yalnızca ifade özgürlüğü kapsamında düşüncelerini dile getirdiğini kamuoyuna iletti"




Etiketler: #dine hakaret #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Sokak Kedisi

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