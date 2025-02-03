Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:40

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:40

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalına röportaj veren Nermin K. (76) isimli yurttaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 haftadır tutukluluğu devam eden Nermin K.'nin durumuyla ilgili olarak 'Sokak Kedisi' kanalının X hesabından bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nermin annemiz, 76 yaşında ve tam 8 gündür tutuklu. Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hukuki destek sağlamak adına tüm süreci en başından itibaren yakından takip etti. Bakırköy Kadın Cezaevi’ne Nermin annemizi ziyarete giden avukatlar, kendisinden ilk haberi getirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nermin annemiz, hiçbir suç işlemediğini, yalnızca ifade özgürlüğü kapsamında düşüncelerini dile getirdiğini kamuoyuna iletti"







