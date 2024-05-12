SOL Parti İstanbul'da sahaya indi: 'Kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye!'

Yayınlanma: 12.05.2024 - 15:45

Güncelleme: 12.05.2024 - 15:59

SOL Parti’nin Türkiye genelinde başlattığı bağımsızlık yürüyüşlerinin ilk ayağı bugün Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başladı.

Bugün saat 15.00'te Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde toplanan SOL Partililer, Dolmabahçe'ye yürüyüş gerçekleştirdi.

ELLERDE FİLİSTİN BAYRAKLARI

Eylemde SOL Parti bayraklarının yanı sıra 219 gündür İsrail'in saldırısına uğrayan Filistin'in bayrakları da taşındı. SOL Partililer, İsrail'in Gazze'deki soykırımını lanetledi.

“NATO ÜSLERİ KAPATILSIN”

SOL Partililer ayrıca "NATO üsleri kapatılsın" ve "Yaşasın tam bağımsız Türkiye" dövizlerini taşıdı.

Yürüş sırasında "Nehirden Deniz’e özgür Filistin", "İnadına SOL, inadına devrim ve sosyalizm", "Faşizme ölüm, tek yol devrim", "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın", "AKP mezara, halk iktidara", "Söz, yetki, karar, iktidar halka" ve "Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş" sloganları atıldı.

YÜRÜYÜŞ SONUNDA BASIN AÇIKLAMASI

Dolmabahçe'de yürüyüşünü tamamlayan SOL Partiler, burada basın açıklamasında bulundu.

SOL Parti İstanbul İl Yönetimi adına basın açıklamasını SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü Nuriye Alsancak okudu.

SOL Parti'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Emperyalizmin savaş politikaları ülkemizde ve bölgemizde onlarca yıldır halkları birbirine düşman etmekte, Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyayı kana boğmakta. Dünya, ABD ve savaş örgütü olan NATO eliyle ölümlere, sömürüye, baskılara sürüklenmekte. ABD emperyalizmi, ‘Yeşil Kuşak Projesi, Büyük Ortadoğu Projesi, Arap Baharı’ gibi projeler eliyle dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden dizayn etmeye girişti. Türkiye’den Arjantin’e kadar pek çok ülkede solu ve toplumsal mücadeleyi boğmak adına darbeler yaparak dikta yönetimlerini başa geçirdi.

Bundan yarım asır önce Türkiye’nin bağımsızlığı için yola çıkan Denizler, Mahirler emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı gözünü kırpmadan mücadele etti. 15 Temmuz 1968 tarihinde Dolmabahçe’ye demirleyen emperyalist ABD’nin 6. Filosu’na karşı düzenlenen protesto eylemleri Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi için bir dönüm noktası olmuştur. 6. Filo’nun Dolmabahçe’ye demirlediği gün 100 kadar İTÜ öğrencisi Dolmabahçe rıhtımındaki gönderlerde Türk bayrakları yarıya kadar çekerek bu ziyareti protesto etti.

Protesto sırasında İTÜ Talebe Birliği Başkanı Harun Karadeniz yaptığı konuşmada “Türkiye’nin tam bağımsız olduğuna inanmıyoruz ve onun için de bayrakları yarıya kadar çekiyoruz” ifadelerini kullandı. 6. Filo eylemlerinin öne çıkan isimlerinden Vedat Demircioğlu kaldığı yurdun ikinci katından atılarak katledildi. 17 Temmuz 1968 tarihinde ABD askerlerinin Dolmabahçe'den denize dökülmesi ile doruk noktasına ulaştı. Devrimci gençlik, ilerici ve yurtseverler ülke bağımsızlığı için canlarına pahasına mücadele ederken yandaş gazeteler manşetlerden bu direnişi kötüledi, siyasal İslamcı, işbirlikçi kesimler 6. Filo’ya karşı şükür namazı kıldı.

"AKP, ÜLKENİN TÜM ZENGİNLİKLERİNİ EMPERYALİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKTİ"

Türkiye’nin emperyalistlerle işbirliği sonraki dönemlerde de devam etti. 12 Eylül faşist darbesi yaşandığında Beyaz Saray’da “Bizim çocuklar kazandı” diyerek sevinç çığlıkları atıldı. Toplumsal direnişler ve sol hareketler bastırılarak ülke, neoliberal programla uyumlu, emperyalist ve sömürgeci yönetimlere bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eşbaşkanı olmakla övündü.

AKP, yirmi yılı aşkın iktidarı boyunca ülkemizin yer altı, yer üstü tüm zenginliklerini, fabrikalarını, derelerini ve topraklarını emperyalist tekellere peşkeş çekilmiştir. IMF ve Dünya Bankası politikalarını yürüterek ekonomik bağımlılığı perçinlemiştir. Bugünde, yirmi yılı aşkın süredir yürüttükleri IMF politikalarının devamı olan kemer sıkma politikaları ile emekçi halkı açlığa ve sefalete mahkum etmeye çalışıyorlar.

"İSRAİL'LE TİCARETTEN BİLE VAZGEÇEMEDİLER"

22 yıllık AKP iktidarı da emperyalistlerden bir an bile uzak durmadı. Beyaz Saray’dan randevu alabilmek için bin bir takla atanlar, sözde ABD karşıtı izlenimi vermek için tüm imkanlarını seferber etti. Devrimciler, Denizler’in yolundan Filistin davasını karşılıksız olarak savunurken, ABD’nin uydu devleti İsrail’in, Filistin’de yaptığı onca katliama rağmen ticaretten bile vazgeçemediler.

SOL Parti olarak, geçmişte antiemperyalist mücadele tarihinden aldığımız güçle, tam bağımsız bir ülke yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 56 yıl önce Deniz’lerin, Taylan Özgür’lerin, Mahir’lerin, Harun Karadeniz’lerin 6. Filo’yu denize döktüğü gibi, ülke genelinde yapacağımız bağımsızlık yürüyüşlerinin ilkini bugün Dolmabahçe’ye yürüyerek gerçekleştirdik.

"BU ÜLKEYİ NE ABD'YE NE DE NATO'YA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Bu ülkeyi ne ABD’ye ne NATO’ya ne de diğer emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP’un Eşbaşkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun savaş örgütü NATO, kahrolsun emperyalizmin yeli işbirlikçileri. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz."