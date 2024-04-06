SOL Parti: CHP günlerdir sonuçlara itiraz ediyor
SOL Parti sosyal medya hesabından “Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor” paylaşımı yaptı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Tunceli’nin Hozat ilçesini kazanan SOL Parti, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
“CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz” ifadelerinin kullanıldığı paylaşım şu şekilde:
“Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlce seçim kurulunun ardından İl seçim kurulunun da reddettiği itirazlarını şimdi de YSK üzerinden sürdürüyor.
Sonucu değiştirmeyeceği açık bu itirazlarla sürecin geciktirilmesine bir an önce son verilmesini bekliyoruz.”
CHP'yi Hozat'da SOL Parti'nin kazandığı gerçeğini kabul etmeye, iktidar partisinin kullandığı yöntemlerden vazgeçmeye ve halkın iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. @herkesicinCHP— SOL Parti (@solpartibilgi) April 6, 2024
Seçimleri kazandığımız Hozat'da CHP yöneticileri günlerdir seçim sonuçlarına itiraz ediyor. İlce…
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