SOL Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret: 'Mücadeleye devam, güzel günler yakın!'

SOL Parti Hukuk Birimi temsilcileri, Silivri ve Bakırköy'deki Gezi davası tutuklularını ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 19:37
SOL Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret: 'Mücadeleye devam, güzel günler yakın!'
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SOL Parti Hukuk Birimi'nden avukatlar Nuriye Alsancak, Begül Kılıççöte, Damla Atalay ve Deniz Demirdöğen; Silivri ve Bakırköy'deki Gezi Davası tutukluları ve ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarette bulundu.

Ziyareti 'Sol Hukuk' sosyal medya hesabından paylaşan temsilciler, "Silivri ve Bakırköy'de Gezi Davası'ndan tutuklu arkadaşlarımızı ve ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızın tüm dostlara selamları ve çağrıları var. Mücadeleye devam ve güzel günler yakın!" ifadelerini kullandı.


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