Sol partiler, yerel seçim sonuçlarını gazetemize değerlendirdi: 'Kazanan halk oldu'

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

Sol partiler, yerel seçim sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye genelinde yüzde 0.05 oy alan, bir ilçe ve bir belde kazanan Sol Parti’nin Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, “Sol Parti mütevazı bir seçim çalışması yaptı. Yönetime talip olan bir seçim siyaseti izlemedi, denetime talip oldu” dedi.

Partisinin kazandığı Tunceli Hozat ve Aksaray’a bağlı Saratlı’nın, halkın söz sahibi olduğu örnek bir belediyecilik anlayışı ile demokrasi ve dayanışma merkezi olacağını belirten Taş, “Üç tane kazanabileceğimiz yer vardı, ikisini kazandık. Hedeflerimiz sınırlıydı. Esas olan bu rejimin yenilmesiydi. Halkımız ‘Bizimle uyumlu yerel yönetimler seçmezseniz, hizmet alamazsınız’ diyen anlayışa pabuç bırakmadı” ifadelerini kullandı.



"AKP'NİN BELİNİ DOĞRULTMASI GÜÇ"

Türkiye genelinde yüzde 0.02 oy alan Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran ise “Belediyelerin AKP’gillerden temizlenmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bu çerçevede AKP ve CHP’nin bıçaksırtı olduğu yerlerde aday çıkarmadan CHP’yi destekledik. Seçim sonuçları bizim düşüncemizi doğrulamış oldu” diye konuştu.

Kıran, “AKP büyük bir güç kaybına uğradı. Bu muhalefetin çalışmasından daha çok, halkın AKP’nin halk düşmanı politikalarına karşı gösterdiği tepki. Muhalefet bunu sağlıklı bir şekilde değerlendirirse bundan sonra AKP iktidarının belini doğrultması çok güç. Bu seçimin kazananı halk, kaybedeni AKP’gillerdir” değerlendirmesinde bulundu.



"TARİKATLARA BIRAKMAYACAĞIZ"



Türkiye genelinde yüzde 0.11 oy alan TKP’den yapılan yazılı açıklamada da “AKP’nin oylarındaki gerilemenin olumlu etkisini yok edecek bir başka tablo ile karşı karşıyayız.

Bütün bunlara bakıp ‘Saray rejimi geriletildi’ diye sevinmek saflık olur. Türkiye’de emperyalizme, çokuluslu tekellere, büyük sermayeye, tarikatlara karşı mücadelemizden milim sapmayacağız” dendi.

Partinin siyasal etkisinin oya yansımamasına ilişkin değerlendirmenin ertelenemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada “TKP’nin yaygınlaşma ve yerelleşme hamlesini aynı zamanda bir derinleşme sürecine dönüştürmesi mutlak zorunluluk. Zaten bir işçi sınıfı partisinin devrimci misyonunu başka türlü hayata geçirmesi olanaksız.

Bu anlamda dostlarımız, gerekli müdahalelerin yapılacağından emin olmalı. TKP görev başında. Bu ülkeyi emperyalistlere, sömürücülere ve tarikatlara bırakmayacağız” ifadelerine yer verildi.

