Sol partiler, yerel seçim sonuçlarını gazetemize değerlendirdi: 'Kazanan halk oldu'
Sol Parti yerel seçim sonuçları hakkında “Esas olan bu rejimin yenilmesiydi” derken HKP “Kazanan halk, kaybeden AKP’giller” ifadelerini kullandı. TKP ise “‘Saray rejimi geriletildi’ diye sevinmek saflık” dedi.
Sol partiler, yerel seçim sonuçlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye genelinde yüzde 0.05 oy alan, bir ilçe ve bir belde kazanan Sol Parti’nin Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alper Taş, “Sol Parti mütevazı bir seçim çalışması yaptı. Yönetime talip olan bir seçim siyaseti izlemedi, denetime talip oldu” dedi.
Partisinin kazandığı Tunceli
Hozat ve Aksaray’a bağlı
Saratlı’nın, halkın söz sahibi olduğu örnek
bir belediyecilik
anlayışı ile
demokrasi ve
dayanışma
merkezi
olacağını
belirten Taş,
“Üç tane
kazanabileceğimiz yer
vardı, ikisini kazandık.
Hedeflerimiz sınırlıydı. Esas
olan bu rejimin yenilmesiydi.
Halkımız ‘Bizimle
uyumlu yerel yönetimler
seçmezseniz, hizmet
alamazsınız’ diyen anlayışa pabuç bırakmadı”
ifadelerini kullandı.
"AKP'NİN BELİNİ DOĞRULTMASI GÜÇ"
Türkiye genelinde yüzde 0.02 oy alan Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran ise “Belediyelerin AKP’gillerden temizlenmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bu çerçevede AKP ve CHP’nin bıçaksırtı olduğu yerlerde aday çıkarmadan CHP’yi destekledik. Seçim sonuçları bizim düşüncemizi doğrulamış oldu” diye konuştu.
Kıran, “AKP büyük bir
güç kaybına uğradı. Bu
muhalefetin çalışmasından
daha çok, halkın AKP’nin
halk düşmanı politikalarına
karşı gösterdiği tepki.
Muhalefet bunu sağlıklı
bir şekilde değerlendirirse
bundan sonra AKP iktidarının
belini doğrultması çok güç.
Bu seçimin kazananı halk,
kaybedeni AKP’gillerdir”
değerlendirmesinde bulundu.
"TARİKATLARA BIRAKMAYACAĞIZ"
Türkiye genelinde yüzde 0.11 oy alan TKP’den yapılan yazılı açıklamada da “AKP’nin oylarındaki gerilemenin olumlu etkisini yok edecek bir başka tablo ile karşı karşıyayız.
Bütün bunlara bakıp ‘Saray rejimi geriletildi’ diye sevinmek saflık olur. Türkiye’de emperyalizme, çokuluslu tekellere, büyük sermayeye, tarikatlara karşı mücadelemizden milim sapmayacağız” dendi.
Partinin siyasal etkisinin oya yansımamasına ilişkin değerlendirmenin ertelenemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada “TKP’nin yaygınlaşma ve yerelleşme hamlesini aynı zamanda bir derinleşme sürecine dönüştürmesi mutlak zorunluluk. Zaten bir işçi sınıfı partisinin devrimci misyonunu başka türlü hayata geçirmesi olanaksız.
Bu anlamda dostlarımız,
gerekli müdahalelerin
yapılacağından emin olmalı.
TKP görev başında. Bu ülkeyi
emperyalistlere, sömürücülere
ve tarikatlara bırakmayacağız”
ifadelerine yer verildi.
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