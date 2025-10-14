Son araştırmada çarpıcı sonuçlar: Geçim derdi ezip geçiyor!

GÜNDEMAR Araştırma 20-26 Eylül tarihleri arasında yaptığı araştırmanın sonucuna göre katılımcıların yüzde 55’i Türkiye’nin en büyük sorunu olarak ekonomi, işsizlik ve enflasyonu gösteriyor.

Ekonomiyi hukuk, adalet ve yargı bağımsızlığı (yüzde 11) ve yolsuzluk, torpil ve liyakatsizlik (yüzde 10) izliyor. “Geçim derdi, adalet ve liyakat” sorununun önde geldiğinin görüldüğü araştırmaya göre göç, kutuplaşma, çevre, eğitim, kadın cinayetleri gibi diğer tüm sorunlar ekonomik kriz karşısında geri planda kalıyor.

YÜZDE 70 “TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR” DİYOR

Katılımcıların yüzde 70’i Türkiye’nin genel gidişatını “kötüye gidiyor” olarak değerlendiriyor. Yalnızca yüzde 25 “iyiye gidiyor” diyor. AK Parti seçmeninin yüzde 49’u “iyiye gidiş”ten yana görüş bildiriyor. Ancak muhalefet seçmeninde tablo net; CHP’de yüzde 90, İYİ Parti’de yüzde 85 oranında “kötüye gidiyor” algısı hâkim. Toplumun genelinde moral düşük; yalnızca iktidar tabanında göreli bir iyimserlik mevcut.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE GİDİŞAT “KÖTÜ”

Katılımcıların yüzde 67’si, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve demokratik hakların kötüye gittiğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 29 “iyiye gidiyor” diyor. Demokratik haklarda iyileşme olduğunu düşünenlerin oranı iktidar seçmeninde daha yüksek (AK Parti yüzde 58, MHP yüzde 34).

Muhalefet cephesinde tablo sert biçimde olumsuz; CHP’de yüzde 87, İYİ Parti’de yüzde 83, DEM Parti’de yüzde 78 kötüye gidiş algısı baskın.

EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR!

Katılımcıların yüzde 76’sı Türkiye’de ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Sadece yüzde 21 ekonominin iyiye gittiğini belirtiyor.

Ekonomiye dair olumsuz algı hemen her seçmen grubunda ortak. CHP seçmeninin yüzde 91’i, İYİ Parti’nin yüzde 81’i, DEM Parti’nin yüzde 78’i ekonominin kötüye gittiğini söylüyor.

İktidar seçmeninde dahi tablo sınırlı bir iyimserlikte: AK Parti seçmeninin yüzde 40’ı ekonominin iyiye gittiğini, yüzde 56’sı ise kötüye gittiğini belirtiyor. MHP seçmeninde ekonomi iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 27 kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 67.

YÜZDE 71'E GÖRE YARGI KÖTÜYE GİDİYOR

Katılımcıların yüzde 71’i, Türkiye’de yargı ve adalet sisteminin kötüye gittiğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 26 “iyiye gidiyor” diyor. Olumlu değerlendirmeler en çok iktidar seçmeninde görülüyor (AK Parti yüzde 50, MHP yüzde 32). Muhalefet seçmeninde ise tablo net biçimde olumsuz; CHP’de yüzde 91, İYİ Parti’de yüzde 86, DEM Parti’de yüzde 86 kötüye gidiş görüşünde.