BAE sıcak para vermiyor, varlık istiyor!

28 Kasım 2021 Pazar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi El Nahyan’ın Saray’la yaptığı anlaşmanın kamuoyuna açıklanan boyutu şu:

“BAE, Türkiye’de 9 alanda 10 milyar dolarlık yatırım yapacak.”

Teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, gıda, tarım...

10 milyon nüfuslu, Türkiye’nin onda biri büyüklükte, tek geliri petrol olan BAE’nin bu alanlarda Türkiye’ye katacağı bir şey yok. Petro-dolarla Türkiye’nin varlıklarından satın alacak.

Saray’ın amacı BAE’den sıcak para almak, onunla ekonominin düzlüğe çıkmakta olduğu havasını vermekti. Şöyle 1 milyar dolar tak diye gelse, iyiydi. Ancak BAE, sıcak para getirmeyi değil, varlıklardan kelepir ne bulursa almayı yeğledi. Saray bu konuda bastırdı ama olmadı.

Şimdi BAE, Türkiye’deki uluslararası alanda da ağırlığı olan hangi yatırıma konabilir, ona bakacak.

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Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak her türlü yatırım elbette kabul görür. Ancak iktidarın yaptığı bu değil.

Ayakta kalmak için her türlü satışı yapıp para girişini sağlamak.

Gelinen nokta şu şekilde maddelere dökülebilir:

1- Türkiye’ye Merkez Bankası aracılığıyla sıcak para vermeyecekler. Varlıklar masaya konulacak, seçecekler. Katar’a tank veren, BAE’ye Aselsan’ı niye vermesin!

2- Katar’la yapılan işbirliğinin benzeri BAE ile devam edecek.

3- BAE’nin ulusal güvenlik sistemini ABD kurdu. İsrail’le ilişkilerinin askeri alan da dahil olmak üzere stratejik boyuta çıkmasında ABD’nin rolü oldu. BAE’ye verilecek her varlık, fiilen ABD’yi de ortak etmek anlamına geliyor. ABD’nin bölgedeki en büyük üssünün Katar’da olduğunu da vurgulamak gerek. AKP’nin 15 Temmuz’un arkasında dediği, Libya’da 40’ı aşkın askerimizin şehit olabileceği saldırıyı göze alan BAE’ye bu açıdan bakmak da şart!

4- Halen BAE’de bulunan Sedat Peker’in nasıl bir yol izleyeceği Erdoğan-Nahyan zirvesinde konu olmuş görünüyor. Antlaşma imzalandıktan saatler sonra Sedat Peker’in sosyal medyayı hiç kullanamaz konuma geldiği haberi yayıldı. 2 Mayıs 2021’de BAE’den video operasyonlarına başlayan Peker’in önce görüntüsü kapatıldı. Ekim ayı başında tweet atması engellendi. Şimdi de internete erişimi durdurulmuş.

5- Bu tablonun ardından BAE’nin Peker’i iade edebileceği konuşuldu ama sanmıyoruz. Öncelikle bu kararı BAE değil CIA verir. İktidarın her türlü kirli çamaşırını daha fazla ortaya dökebilecek bir kaynağı niye kurutsunlar? Bakarsın bir gün lazım olur.

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Yeniden BAE’ye dönersek... Nüfusunun yüzde 18-20’si bu ülke yurttaşlarına ait, kalanı hizmet sektöründe çalışmak üzere yabancı ülkelerden gelenler. Bu nedenle demografik olarak 100 kadına 250 erkek düşüyor. Ülke, yedi emirliğin birleşiminden oluşuyor. Demokrasi de bu emirliklerin kendi aralarında kurduğu denge kadar.

Katar’daki durum da çok farklı değil. Katar Emiri Al Tani de annesiyle bir olup babasının yerine geçmişti.

AKP’ye sormak gerekir:

Ülkeyi muhalefete teslim etmeyeceğiz, kutlu davayı terk etmeyeceğiz, diyorsunuz. Ülkeyi muhalefete değil de ABD güdümlü petrol şeyhlerine mi teslim edeceksiniz?

Kutlu dava dediğiniz bu mu?

Sözün özü; sizdeki tek dava...

Memleketi satıyorsunuz bedava!