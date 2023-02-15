Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' iddialarına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... 10 ilde etkisini gösteren depremle ilgili "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin altından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son olarak Adalet Bakanlığı, "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın yayın organlarında “Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor” şeklinde yer alan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 06/02/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısı geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirilmiştir. Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.
Bu soruşturmalar kapsamında arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."
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