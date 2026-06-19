CHP'li vekil Adnan Beker yargıya taşıdı: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

CHP Milletvekili Adnan Beker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarını yargıya taşıdı. Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu başvurusunda, Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılması talep edildi.

BirGün gazetesinin aktardığına göre; Beker'in avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun beyanlarıyla Beker'in bir grup militan ile parti genel merkezine geldiği ve bu kişilere taş atma, şiddet eylemi gerçekleştirme talimatı verdiği ya da azmettirdiği yönünde açıkça gerçek dışı ve hiçbir somut delile dayanmayan suçlamalarda bulunduğu ifade edildi. Dilekçede ayrıca, Adnan Beker'in söz konusu tarihte iki danışmanı eşliğinde parti genel merkezine gittiği belirtildi.

Avukatın başvurusunda, "işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı fiil isnat edilmesinin" suç teşkil ettiği vurgulanarak yasal sürecin başlatılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik kararının ardından, 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik ve güvenlik olayları yaşanmıştı. Polisin binaya gelmesiyle birlikte, kendisini "Kılıçdaroğlu destekçisi" olarak tanımlayan bir grup ile polisin içeri girmesini engellemek isteyen diğer grup arasında fiziki müdahalelere varan arbedeler meydana gelmişti.

Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu süren bu gerilimin ardından, 27 Mayıs 2026 tarihinde konuya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi, olay çıkartmak için mi?" şeklinde konuşmuştu.