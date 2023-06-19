Son dakika... AKP'de yeni görevlendirmeler!
Son dakika haberi... AKP'de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
AKP MKYK, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün bir araya geldi. Toplantı sonrası parti içindeki yeni görevlendirmeler açıklandı.
Buna göre partide Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı oldu.
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