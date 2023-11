Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi: Yürüyüşe izin verilmedi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 20:50

Güncelleme: 30.11.2023 - 20:50

Yargıtay üçüncü Ceza Dairesi, anayasal hukuk devletini tanımadığını ilan etmiştir. Bakın bu tanımadığını ilan ettiğini söylediğimiz makam basit bir idari kurum değil. Yargıtay üçüncü Ceza Dairesi bu kararı verdikten sonra Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bu hukuksal bir metin değildir. Bu karar bir manifestodur ve temel amacı Türkiye'de anayasal haklar konusundaki rejime saldırmaktır" dedi.

YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

Basın açıklamasının ardından Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi ancak polis yürüyüşe izin vermedi. Ardından polis barikatlarla çevreyi kapattı.

HUKUKU SAVUNUYORUZ

İzin verilmemesine tepki gösteren avukat Halit Belen, "Can Atalay bizim canımız, Can Atalay bizim meslektaşımız. Can Atalay bizim meslektaşımız olduğu için baronun önünde toplanarak Anayasadan ve yasalardan ve hatta uluslararası yasalardan kaynaklanan düşüncelerimizi açıklamak için Galatasaray'a kadar yürüme hakkını kullanmak istedik" dedi.

HUKUK GÜVENLİĞİ İSTİYORUZ

"Hukuk güvenliği olmayan bir ülkede huzur ve güvenlik olmaz" diyen Belen, "Bu huzur ve güvenliği baskıyla yasaklarla sağlayamazsınız. Adaletin olmadığı bir yerde hukukun olmadığı bir yerde devleti de hayatta tutamazsınız. Hukuk güvenliği istiyoruz. Anayasa uygulansın istiyoruz, yasalar uygulansın istiyoruz. Eğer bunlar uygulanmazsa sizin de güvenliğiniz yok demek için Galatasaray'a kadar silahsız saldırısız, şiddetsiz bir şekilde yürümek istedik" dedi.

BURADA OLACAĞIZ

Avukat Kemal Aytaç ise, "Bugün bunu bize yaşatanlar bir süre sonra mutlaka bununla karşılaşırlar. Bir haksızlığa uğrarlar. Başkasının uğradığı haksızlığa göz yuman, mutlaka o adaletsizliğin pençesinde kıvranacak. Bu hukuksuzluk bitene kadar burada olacağız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Vedat Arık