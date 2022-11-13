Son dakika... Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama! Başsavcılık 'sosyal medya' soruşturması başlattı

13 Kasım 2022 Pazar, 18:18

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra patlama meydana geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlamada altı kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlamanın ardından olayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına karşı da harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından patlamaya ilişkin sosyal medya ağlarında yapıldığı iddia edilen "olumsuz haber ve paylaşımlar"a yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı.