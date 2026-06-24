Son Dakika... CHP'den istifa etmişti: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP Grup Toplantısı'na geldi

2023 Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den seçilen, Ekim 2024 tarihinde ise CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, son olarak 17 Haziran 2026 tarihinde CHP'den istifa etti.

Geçen hafta CHP'den istifa eden Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir, istifasından bir hafta sonra bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na geldi.

Özdemir'e AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in eşlik ettiği görüldü. Özdemir, kendisine sorulan, "AK Parti'ye mi katılıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

Nimet Özdemir, geçen yıl Ekrem İmamoğlu'na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü'ne, "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.

Özdemir o dönem, "Hak için, hukuk için, adalet için buradayız" ifadelerini kullanmıştı.