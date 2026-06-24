Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... CHP'den istifa etmişti: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP Grup Toplantısı'na geldi

Son Dakika... CHP'den istifa etmişti: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP Grup Toplantısı'na geldi

24.06.2026 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... CHP'den istifa etmişti: İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AKP Grup Toplantısı'na geldi

Son dakika haberi... 2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2023 Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den seçilen, Ekim 2024 tarihinde ise CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, son olarak 17 Haziran 2026 tarihinde CHP'den istifa etti.

Geçen hafta CHP'den istifa eden Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir, istifasından bir hafta sonra bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'na geldi.

Özdemir'e AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in eşlik ettiği görüldü. Özdemir, kendisine sorulan, "AK Parti'ye mi katılıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

Nimet Özdemir, geçen yıl Ekrem İmamoğlu'na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü'ne, "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.

Özdemir o dönem, "Hak için, hukuk için, adalet için buradayız" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #AKP #CHP #Nimet Özdemir

İlgili Haberler

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir CHP'den neden istifa etti?
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir CHP'den neden istifa etti? İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. Özdemir, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Nimet Özdemir kimdir?
Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor
Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak.
Son dakika... İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti
Son dakika... İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti 2024 yılında İYİ Parti'den CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti.