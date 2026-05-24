Son dakika... CHP Genel Merkezi'ne polis saldırısı başladı!

24.05.2026 14:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Ankara Valiliği'nin CHP Genel Merkezi için verdiği 'tahliye' talimatından saatler sonra polis müdahalesi başladı.
Ankara Valiliği'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiğini bildirmesinin ardından, partinin genel merkeze polis müdahalesi başladı.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı.

Parti binasına da giren polis ekipleri, içerideki partililere plastik mermiyle müdahale ediyor.

KILIÇDAROĞLU İSTEDİ, POLİS DESTEĞİ GELDİ

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik "mutlak butlan" davasında mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine tekrar getirilmesine hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyeti'ne dilekçe yazarak, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslimini istedi.

Çelik'in dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadeleri yer almıştı.

 

CHP Genel Merkezi'ne polis zoruyla tahliye... Özgür Özel'den 'videolu' açıklama: 'Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız!' Son dakika haberi... CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye krizi sürerken, CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Bir saldırı altındayız, buradan çıkmayacağız" dedi.
'Kamyon' talebi oldu mu? CHP'den 'Mansur Yavaş' iddiasına kesin dille yalanlama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'CHP Genel Merkezi önüne kamyon getirilmesi' talebinde bulunulduğu iddiasına CHP'den yalanlama geldi.
CHP Genel Merkezi'ne polis talebi sonrası Yavaş'tan açık çağrı: 'O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır' ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi önüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle getirilen çevik kuvvet ekiplerine ilişkin yaptığı açıklamada 'kurultay' çağrısında bulundu.