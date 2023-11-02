Milliyet'ten 29 yıllık çalışanı Tolga Şardan’a büyük vefasızlık!

Milliyet gazetesi, bünyesinde 29 yıl çalışan gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklandığına dair haberi internet sitesinde ve basılı versiyonunda görmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:50
Milliyet'ten 29 yıllık çalışanı Tolga Şardan’a büyük vefasızlık!
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Gazeteci Tolga Şardan’ın “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayanarak tutuklanmasına basın meslek örgütleri sert tepki gösterdi, birçok siyasetçiden tutuklanmayı eleştiren mesajlar geldi.

Ancak Tolga Şardan’ın meslek yaşamının 29 yılını geçirdiği Milliyet gazetesinin hem basılı versiyonunda hem de internet sitesinde bu tutuklama haberi hiç girilmedi.

34 yıldır gazetecilik yapan Şardan, Milliyet gazetesinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştı. İsmi Milliyet’le özdeşleşen Şardan’ın tutuklanmasının, eski gazetesinde haber olmaması tepkiyle karşılandı.

Tolga Şardan 2018 yılında Milliyet gazetesinden ayrılmıştı. Şardan, bir süre sonra T24 sitesinde yazmaya başlamıştı.


Milliyet Tolga Şardan

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