Son dakika... CHP MYK kararını verdi: Eski belediye başkanı ve yardımcılarına ihraç yolu

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:48

Güncelleme: 18.12.2024 - 13:58

CHP MYK, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Muğla’nın Marmaris ilçesinin Kızılbük Koyu’ndaki SİNPAŞ GYO’ya ait otel inşaatına yönelik tartışmalar ele alındı.

Genel Başkan Özel’in talimatıyla oluşturulan dört kişilik inceleme heyetinin ön inceleme raporu da toplantıda değerlendirildi.

Bu kapsamda, inşaata yönelik imar mevzuatına ve kurallara aykırı ruhsatlandırma işlemlerinde sorumluluğu bulunan önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Belediye Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk, kesin ihraç istemiyle YDK’ya sevk edildi.

SEÇİMLERE İKİ GÜN KALA 33 RUHSAT

Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay’ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi.

Parti kaynakları, konuyla ilgili incelemelerin detaylı olarak devam edeceğini ve ortaya çıkacak bilgilere göre gerekli adımların kararlılıkla atılacağını bildirdi.

Marmaris Belediyesi, geçen günlerde mahkeme kararları üzerine otel projesinin yapı ruhsatlarını iptal etmiş ve inşaatı mühürlemişti.