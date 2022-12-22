Son Dakika: CHP'den açıklanan asgari ücrete ilk tepki

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:01

Milyonların beklediği asgari ücret, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Erdoğan açıklamasında, "Sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar. Bu ayla birlikte enflasyonun hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz" dedi.

Siyasetçilerden açıklanan asgari ücrete tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "İbretlik 'masada emekçi olmadan' asgari ücret belirleme fotoğrafı. Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın. Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın" dedi.

İbretlik "masada emekçi olmadan" asgari ücret belirleme fotoğrafı.

Milletin sırtında küfe olup sarayın beslemeleriyle o küfeye doluşanlar, "küfe" edebiyatını bıraksın.

Sebebi oldukları enflasyon tsunamisiyle belini kırdıkları emekçinin, sabit gelirlinin haline baksın. pic.twitter.com/UXnE57jDKG — Faik Öztrak (@faikoztrak) December 22, 2022

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mesajında, "Enflasyon altında inleyen milyonların talepleri yok sayıldı, asgari ücreti “tek kişi” belirledi. Sizin sırtınızdaki küfede hakkını yediğiniz milletin ahı var. 8.500 lirayla mutfaktaki yangın sönmeyecek. Biz geliyoruz ve emekçinin cebinden çalınan her kuruşu iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon altında inleyen milyonların talepleri yok sayıldı, asgari ücreti “tek kişi” belirledi. Sizin sırtınızdaki küfede hakkını yediğiniz milletin ahı var.



8.500 lirayla mutfaktaki yangın sönmeyecek. Biz geliyoruz ve emekçinin cebinden çalınan her kuruşu iade edeceğiz. — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) December 22, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Twitter'dan, "Milyonlarca insanı açlığa terk eden, işçiyle, emekçiyle dalga geçer gibi bir asgari ücret. Bu karara imza atanlar, gelin 8.500 TL ile 1 ay geçinin! Emeği geçenlere yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.