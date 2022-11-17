Son Dakika: CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Son dakika haberi... Mahkemeye heyetine hakaret ve tehdit iddiasıyla CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 15:11
Son Dakika: CHP'li 3 milletvekili hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
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Yalova Belediyesi'nde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında CHP'li milletvekillerinin mahkeme heyetine hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından fezleke hazırlandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.


CHP Seyit Torun Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan

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