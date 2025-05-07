Son Dakika... CHP'nin mitingi öncesi 'bomba ihbarı' iddiası: Özgür Çelik'ten açıklama!

Son dakika haberi... CHP'nin bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldığı iddia edildi. Söz konusu durum hakkında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir paylaşım yaptı.

Son Dakika... CHP'nin mitingi öncesi 'bomba ihbarı' iddiası: Özgür Çelik'ten açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 18:52

İddiaya göre, CHP'nin tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasına ilişkin iptal kararına ve muhalefete yönelik baskılara karşı bugün Beyazıt Meydanı’nda yapacağı miting öncesi bomba ihbarı yapıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, miting yapılacak alanda bomba araması gerçekleştirildi. 

Söz konusu durum hakkında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir paylaşım yaptı.

Çelik şunları yazdı: 

"Bazı basın yayın organlarında geçen “Beyazıt Meydanı’nda bomba ihbarı yapıldı” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 

Resmi makamlarla görüştüm. Bomba araması her mitingde yapılan rutin uygulamadır. Bir ihbar bulunmuyor.

Akşam saat 20.30’da millet iradesine sahip çıkmak için Beyazıt Meydanı’ndayız."


Etiketler: #Beyazıt #CHP #bomba ihbarı

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