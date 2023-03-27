Son dakika... İmza maratonu sona erdi! YSK Başkanı'ndan açıklama
Son dakika haberi... Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 100 bin imzayı tamamlandığını ve seçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı. YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.
Adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte Cumhurbaşkanı Adayı oldu.
YSK verilerine göre; toplamda 332 bin 139 seçmen ilçe Seçim kurullarına giderek oy verdi.
YSK'dan alınan bilgiye göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
- Muharrem İnce: 114 bin 657
- Sinan Oğan: 111 bin 502
- Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
- Doğu Perinçek: 27 bin 055
- Yakup Türkal: 3 bin 137
- Erkan Trükten: 2 bin 588
- Tevfik Ahmet Özal: 1544
- İrfan Uzun: 1263
- Halil Murat Ünver: 538
- Hilmi Özden: 478
- Davut Turan: 122
YARIN GEÇİCİ ADAY LİSTESİ DUYURULACAK
YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart’ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan’da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilişi olacak.
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