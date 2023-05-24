Son Dakika: Cumhur'un adayı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaynak' vaadinden rahatsız

Yayınlanma: 24.05.2023 - 17:14

Güncelleme: 24.05.2023 - 17:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuştu.

Buradaki konuşmasında cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ve suçlamalar yönelten Erdoğan, "Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Bu dünya size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Ankara'nın 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahramanlık nesillerden nesile gösterilecek bir kahramanlık olarak tarihteki yerini aldı. Türkiye'nin 80 vilayetinin tamamından gelerek geleceğinizi bu şehirde kurdunuz. Ankara'yı sadece Mamak'la Sincan arasında bir şehir görenler kalp gözüyle bakmayanlardır. Şayet öyle baksalardı burada tüm illeri göreceklerdi.

"BİZİM SÖZÜMÜZ MİLLETİMİZEDİR"



* Bizim sözümüz Malazgirt'ten bu yana Anadolu coğrafyasını ebedi vatan bilen, ecdat mirasına dört elle sarılanlardır. Bizim sözümüz, PKK'sından FETÖ'süne tüm örgütlerin hain emellerine karşı tek millet, tek vatan, tek devlet şiarında buluşanlaradır. Bizim sözümüz emperyalistlerin oynadıkları oyunları boşa çıkarmak için bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek kenetlenenlerededir. Bizim sözümüz milletimizedir. Siyasi hayatımızın her döneminde, bugün de sözümüz milletimizedir. Yarın da öyle olacaktır. Biz sözümüzü millete söylerken seçimdeki rakibimizin sözünün kimlere olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

* CHP Genel Başkanı özerklik diyerek, Selahattin Demirtaş özgür kalacak diyerek, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz diyerek cezaevlerindekini serbest bırakacağız diyerek sözünü Kandil'e söylüyor. Kandil'dekiler de CHP Genel Başkanına mukabele ediyor. CHP genel başkanı uğruna İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü FETÖ'cüler için kapıları açma sözünü veriyor. Onlar da desteğini sürdürüyor. CHP Genel Başkanının seslendiği bir diğer yer de Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'nin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olan odaklardır. Onlar da cevabı kaynattıkları fitne kazanlarıyla veriyorlar.

* Kim bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan değil mi? Yasin Börü kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Şimdi ne diyor? Selo'yu çıkamak istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyor.

"YANLIŞ YOLLARA SAPARAK HEBA ETTİ"



* CHP Genel Başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Ne diyordu ben hesap uzmanıyım? Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları 1 puan olan partilere 40'a yakın milletvekilliği verdin. Bu nasıl hesap uzmanlığı. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılının etrafında kenetlenelim. Biz herkesi kucaklama sözü vermiş ve bu sözümüzü tutmuştuk Esenboğa Havalimanını kim yaptı? Bay Bay Kemal mi? Biz yaptık biz. Bu belediye başkanına bir sorun 4 yılda ne yaptın. İstanbul'a sorun, 4 yılda ne yaptın? İzmir'e sorun.

* En büyük düşmanımız rehavet ve zafer sarhoşluğudur. Sizlerden komşularınızı, eşinizi dostunuzu, akrabalarınızı pazar günü sandığa gitmeye sözünüzü doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi istiyorum. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. 7'li masanın çevresindeki arkadaş Sivas'a gidemedi. Cumhur İttifakı Sivas'tan 4 milletvekili çıkardı. Biz de tabi ki Sivas'ı boş bırakmadık, bırakmayız. Milletimize yapmayacağımız şeyi asla söylemeyiz.

Kılıçdaroğlu'nu "Londra'daki tefeciler" üzerinden hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önce bizzat kendisinin İngiltere'de finans ve iş çevreleriyle 'kaynak' arayışı çerçevesinde görüşme trafiği yaptığı biliniyor. Erdoğan en son 2018 yılında, uluslararası finans çevrelerine yakın "düşünce" kuruluşu Chatham House'da bir dizi görüşmede bulunmuş ve yatırımcılara yönelik konuşma yapmıştı. Erdoğan'ın yanı sıra dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Mehmet Şimşek de yaşanan piyasa şokları üzerine Londra'da temaslarda bulunmuştu.



"KREDİ KAYNAKLARIMIZI TEHDİT ETTİLER"



* Diyarbakır Annelerini bir gün olsun ziyaret etmeyenlere ülke teslim edilir mi? O gözü yaşlı anneleri bir gün olsun ziyaret etmeyen Bay Bay Kemal kalkmış insanlık dersi veriyor. Güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere teslim eden birine ülke teslim edilir mi? Böyle birine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Gurur kaynağımız olan savunma sanayimize bile saldırdılar. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler. Bu dünya size delikli kuruş bile vermez. Londra'nın tefecileri kime para vereceklerini çok iyi bilir. Siz dükkanınızın anahtarını böyle birine teslim eder misiniz. Milletmiz önüne 5 Ankara keçisi koysanız kaybedip gelecek bir adama burayı teslim eder mi?

Doğalgaz 1 ay ücretsiz dedik. Vermeye başladık mı? Bir adım daha var Gabar. Biz Gabar'dan gelecek kaynakla yeni bir adım atıyoruz. Aile ve gençlikle ilgili kuracağız. Kira ve gıda yardımı konusunda da en büyük yardımı bu kaynaklardan vereceğiz. Gücümüzü bu kaynaklardan alıyoruz, Londra'nın tefecilerinden değil. Karadeniz'in doğalgazı bunun içinde. Gabar petrolü bunu içinde. Savunma sanayimizin ürünlerinin en büyük gelir kaynalarımızdan olduğunu hatırlatmak isterim. TGC Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. ANKA en önemli savaş uçaklarımızdan bir tanesi. Tüm bunlarla durmak yok diyoruz. Pazar akşamı Ankara'dan büyük müjdeler bekliyoruz