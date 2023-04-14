Son dakika... Danimarka elçisi bakanlığa çağrıldı
Son dakika haberi... Danimarka'da Kuranı Kerim'e ve Türk bayrağına düzenlenen saldırının ardından Danimarka elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka’da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir." denildi." ifadelerine yer verildi.
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