Son dakika... Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor: Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:21

Güncelleme: 13.06.2023 - 16:35

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın Ankara'ya gideceği öğrenildi.

Halk TV'nin aktardığına göre; İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

SAATİ BELLİ OLDU

Kritik görüşmenin saati de netleşti. Buna göre İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu yarın (14 Haziran Çarşamba) saat 10.30'da bir araya gelecek.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

İlk kez ‘değişim’ isteyen isim olan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile daha önce de görüşmüştü.

İmamoğlu, geçen günlerde kritik bir açıklama yaparak, “Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

KÜRSÜDE 'DEĞİŞİM' MESAJI VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu son olarak bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.