Son Dakika... Ekrem İmamoğlu Erzincan'da konuşuyor: 'Muhalefetsiz Türkiye istiyorlar'

Yayınlanma: 16.03.2025 - 20:57

Güncelleme: 16.03.2025 - 21:35

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın ardından geldiği Erzincan'da yurttaşlara sesleniyor.

İmamoğlu konuşmayı, "Can Erzincanlılar, Dadaşlar diyarı Erzurum’dan gelen kardeşlerim, serhat şehrimiz Kars’tan, Ardahan’dan gelen kıymetli dostlarım, yiğit Bingöllüler, Ağrılılar, Iğdırlılar, Tuncelili, Malatyalı, Muşlu, Elazığlı dostlarım.. Merhaba!" sözleri ile duyurdu.

Can Erzincanlılar, Dadaşlar diyarı Erzurum’dan gelen kardeşlerim, serhat şehrimiz Kars’tan, Ardahan’dan gelen kıymetli dostlarım, yiğit Bingöllüler, Ağrılılar, Iğdırlılar, Tuncelili, Malatyalı, Muşlu, Elazığlı dostlarım.. Merhaba! https://t.co/q6I4cHK56H — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 16, 2025

VARANK'A YANIT

"Ceketi çıkar kolları sıva" tezahüratı Erzincan'da da devam etti. "Hasta olurum" yanıtını veren İmamoğlu ardından yurttaşların isteğini geri çevirmedi.

İmamoğlu'nun Trabzon'da yaptığı mitingde 'turpun büyüğü' diyerek gösterdiği konuşmasını AKP'li eski bakan Mustafa Varank hedef almıştı. İmamoğlu Varank'a, "O turp değil yem pancarı demiş. Ben de arkadaşlarıma 'Hemen kendisine yollayın bir denesin belki işine yarar' dedim" ifadelerini kullandı.

"SANKİ KENDİ CEBİNDEN VERİYOR"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Emekçinin de iş insanın da umudu kalmadı, önünü göremiyor. Milletimiz bu iktidara güvenmiyor. Emekliye bin lirayı çok gördü. Sanki kendi cebinden çıkarıp veriyormuş gibi kibirli!"

Yıllarca ülkeyi avuttular, sonunda bir istibdat düzeni kurdular. Kendilerine muhalefet edeni, bir twit atanı bile vicdansızca içeri atıyorlar. Cezaevleri doldu taştı, cezaevi inşaa etmek için planlar yapıyorlar."

"MEYDANLARA SIĞMIYORUZ"

"Ülkemizi kabustan kurtaracağız. Salon vermesen ne olur, meydanlara sığmıyoruz."

"Koltuk altlarından artık kayıyor. Milletimiz bu iktidardan kurtulmak için gün sayıyor. Halka sırtını dönenler gidecek. İliç'teki maden faciasının sorumluları hesap verecek."

"MUHALEFETSİZ TÜRKİYE İSTİYORLAR"

"Yepyeni bir düzen kuracağız. Millet gelecek kaygısı duymadan yaşayacak. Sandık gelecek herkes boyunun ölçüsünü alacak. Muhalefetsiz Türkiye istiyorlar. Bu planın önündeki en büyük engel CHP'dir. Kirli kampanyalar ile CHP'yi zayıflatmak istiyorlar. Hepsini Ekrem ağrıları tutmuş. Biz bu ülkenin birinci partisiyiz. Bu ülkenin en cesur neferleri olmaya devam edeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’na Erzincan’da düzenlenecek programı için Kastamonu ve Trabzon’da olduğu gibi salon verilmemişti. CHP'nin Erzincan Valiliği nezdinde yaptığı girişimler de sonuçsuz kalmıştı.